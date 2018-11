Schetyna: Kto, jak nie Tusk, może to zrobić lepiej?

Były premier, obecnie szef Rady Europejskiej był wczoraj przez wiele godzin przesłuchiwany przez sejmową komisję śledczą ds. afery Amber Gold. Do tego przesłuchania odniósł się dziś w rozmowie z Konradem Piaseckim na antenie TVN 24 przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna przyznał, że był pod dużym wrażeniem formy Tuska. – Miałem też możliwość porozmawiania z nim, oczywiście nie w trakcie komisji, ale przed i w czasie przerwy. Widziałem, że jest w bardzo dobrej formie, bardzo dobrze przygotowany, skoncentrowany. Taki Tusk jak za starych dobrych czasów – mówił.

Dopytywany, czy ta "dobra forma" pozwoli mu wrócić i "zamieszać w polskiej polityce", przewodniczący PO odparł: "myślę, że jest to projekt, który może coś znaczyć". Jak dodał, nie rozmawiał o tym wczoraj z Tuskiem.

– Myślę, że wiele warto zrobić, żeby po wygranych wyborach parlamentarnych przez Koalicję Obywatelską - czy to, co się uda wokół niej zbudować - rozmawiać bardzo poważnie o wspólnym kandydacie na prezydenta – wskazał. Schetyna mówił o tym, jak ważne jest odbudowanie wizerunku i pozycji Polski. – Kto, jak nie Tusk, może to zrobić lepiej? – pytał retorycznie.

