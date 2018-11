Poselski immunitet vs. Marsz Niepodległości? Scheuring-Wielgus apeluje do polityków

Posłanka zamieściła na Twitterze film organizacji Szturmowe Południe. Na filmie widać mężczyzn, którzy wznoszą okrzyki, palą race i zapowiadają przyjazd do Warszawy na 11 listopada.

Polityk apeluje do wszystkich parlamentarzystów, aby wykorzystali swoje immunitety przeciwko "faszystom".

"To jest zapowiedź tego co będzie się działo w Warszawie na 11 listopada. Czy tego chcemy? Apelujemy z Joanną Schmidt do parlamentarzystów RP, aby stanąć ramię w ramię z Obywatelami RP i Strajkiem Kobiet przeciw faszyzmowi. Użyjmy immunitetów w słusznej sprawie" – przekonuje Scheuring-Wielgus na Twitterze.

Czytaj także:

Kierwiński: Warszawa ma złe doświadczenia z tzw. Marszem NiepodległościCzytaj także:

"Cały Romek". Wypowiedź Giertycha o Marszu Niepodległości podbija sieć