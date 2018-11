"Doświadczyłam molestowania". Czubówna: Kiedy zaprotestowałam, przestano mnie angażować

W osobistym wywiadzie najbardziej znana lektorka w Polsce, wyznała że w młodości była ofiarą molestowania seksualnego. Przyjmowało ono różne formy: niewybrednych dowcipów i propozycji, czy podszczypywania. Wkraczając w dorosłe życie Krystyna Czubówna doświadczyła molestowania zarówno w pracy, jak i na uczelni. Przyznała, że kiedy postanowiła zaprotestować przeciwko takiemu postępowaniu, spotkały ją przykre konsekwencje, bo dotyczyło ono przełożonego.

– Ja taką sytuację przerobiłam też na własnej skórze. Nie jeden raz. Adoracje, czasami to się wszystko odbywało bardzo kulturalnie. Nie życzyła sobie pani tego, ale ma pani do czynienia ze zwierzchnikiem. A więc inteligentnie odbija się tę piłeczkę. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Ale ponieważ te nagabywania są coraz intensywniejsze, nie ustają, ja byłam doprowadzenia do takiej sytuacji, że musiałam powiedzieć wprost, co myślę na temat takiego zachowania – powiedziała i dodała: "Co skutkowało tym, że przez wiele miesięcy nie byłam angażowana do pracy".