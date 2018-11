Tusk skróci swoją kadencję? Zaskakujące doniesienia

Chociaż kadencja przewodniczącego Rady Europejskiej kończy się ostatniego dnia listopada 2019 roku, to Donald Tusk miał sondować możliwość skrócenia jej o trzy miesiące. To pozwoliłoby mu wrócić do Polski w kluczowym momencie kampanii parlamentarnej – donosi gazeta.pl.

Gazeta.pl powołuje się w swoich informacjach na "osoby z otoczenia Tuska". Według nich szef Rady Europejskiej sondował w Brukseli możliwość zakończenia kadencji we wrześniu 2019 roku. a nie w listopadzie. To pozwoliłoby mu wrócić do Polski w kluczowym momencie kampanii parlamentarnej. Portal przypomina, że fakt, iż w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, de facto zamyka Tuskowi drogę do objęcia wysokiego stanowiska w Unii Europejskiej, NATO czy ONZ, ponieważ polski rząd zapewne zagłosowałby przeciwko jego kandydaturze. Zdaniem rozmówców portalu, Tusk ma przekonanie, że nie ma dziś w Polsce nikogo, kto miałby wystarczającą charyzmę i możliwości by rzucić PiS wyzwanie i wziąć w obronę osiem lat rządów PO. Czytaj także:

