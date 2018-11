Tumanowicz: Po decyzji Gronkiewicz-Waltz na Marsz Niepodległości przyjdzie jeszcze więcej osób

– Decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz jest zaskakująca, ale przede wszystkim skandaliczna – ocenił Witold Tumanowicz. Jak podkreślił, uzasadnienie decyzji o odwołaniu Marszu Niepodległości zawiera bardzo dużo nieprawd. – Już nie mówiąc o tym, że powody wskazano inne niż te, które są podawane publicznie – dodał. Wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zapowiedział odwołanie się od dzisiejszej decyzji prezydent Warszawy i zapewnił, że marsz na pewno się odbędzie. – Dlatego tym bardziej zapraszam Polaków do tego, aby uczestniczyli w Marszu Niepodległości, bo nie może by tak, aby ktokolwiek zakazywał Polakom świętowania dumy z odzyskania niepodległości. Szczególnie na 100-lecie – zaznaczył.

Decyzja w ostatniej chwili

– Ta decyzja wpłynęła do nas na dwie minuty przed ustawowym terminem, w którym można jeszcze było marsz rozwiązać. Termin ten jest 96 h przed początkiem planowanego zgromadzenia, a decyzja wpłynęła do nas mailowo dwie minuty przed 14. Widać, że chciano tutaj maksymalnie ograniczyć możliwość działania. Natomiast my także mamy ustawowy termin, aby od tej decyzji się odwołać. A Marsz Niepodległości przejdzie nawet, jeśli miałby być zgromadzeniem spontanicznym, ponieważ prawo o zgromadzeniach przewiduje taką możliwość i nawet jeśli ktoś będzie twierdził, że to nie jest zgromadzenie spontaniczne, to ja zapewniam, że ze względu na decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz przyjdzie spontanicznie, nawet więcej niż by przyszło normalnie – stwierdził Witold Tumanowicz.

Dlaczego Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała się na taką decyzję? – Chyba po to, aby odejść z przytupem – ocenił. – Szkoda, że postanowiła wykorzystać Święto Niepodległości do tego, aby ugrać parę punktów poparcia dla swojego środowiska politycznego, bo chyba tylko taka jest w tym wypadku motywacja. 11 listopada, 100-lecie niepodległości nie powinno być czasem na budowanie kapitału politycznego. To czas, żeby świętować dumę z odzyskania niepodległości – podkreślił wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.