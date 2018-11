Kosiniak-Kamysz odrzucił propozycję koalicji z PiS. "To będzie rzeź niewiniątek"

Propozycja dot. zawarcia ogólnopolskiej koalicji w sejmikach miała zostać złożona prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. – Propozycja była jasna: zawieramy koalicję w całym kraju, i wspólnie rządzimy większością województw. Co ważne, także w tych, w których PiS ma samodzielną większość. Jest też alternatywa, również przedstawiona bardzo jasno: jeśli władze PSL nie przyjmą wyciągniętej ręki, tysiące działaczy PSL stracą posady w tych regionach, gdzie partia rządząca zapewniła sobie samodzielne rządy – powiedział portalowi "ważny polityk z obozu rządzącego, dobrze zorientowany w powyborczych negocjacjach".

Rozmówca portalu zaznaczył, że propozycja została odrzucona przez prezesa PSL-u. – Uwierzył chyba w zapowiedź Donalda Tuska dotyczącą jego premierostwa. Tusk celowo wysłał taki sygnał, by połechtać ambicję Kosiniaka-Kamysza. I wyraźnie udało mu się osiągnąć założony cel. Problem w tym, że te ambicje oznaczają, że tysiące działaczy PSL czekają ciężkie chwile. I to w województwach, które do tej pory były kadrowymi bastionami stronnictwa. Jeśli nie będzie koalicji ogólnopolskiej, ludowcy w terenie muszą szykować się na trudne czasy. To będzie „rzeź niewiniątek” – dodał rozmówca wpolityce.pl.