PSL odcina się od radnego, który rozważa koalicję z PiS

– Jestem skłonny do współpracy z koalicją PiS-Bezpartyjni Samorządowcy, o ile taka koalicja się zawiąże. I to deklaruję, bo uważam, że tylko w takiej koalicji możemy realizować program dla Dolnego Śląska i to wszystko, co jest najistotniejsze dla mieszkańców – zadeklarował podczas konferencji prasowej Mirosław Lubiński, radny Sejmiku Dolnośląskiego. Lubiński zdobył mandat z list PSL, ale do partii nie należy.

Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia zdobyła 14 mandatów, co jednak nie daje samodzielnej większości w liczącym 36 mandatów Sejmiku. Najprawdopodobniejszym scenariuszem jest koalicja z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Tymczasem partia Kosiniaka-Kamysza wyraźnie zaznacza, że radny Lubiński "nie jest członkiem PSL i nie ma prawa reprezentować ludowców w rozmowach z jakimkolwiek ugrupowaniem". PSL podkreśla, że nie wchodzi w koalicje z PiS. "Dla takich osób nie ma miejsca w PSL. Żegnam" – napisała Urszula Pasławska, posłanka PSL.