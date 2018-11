Poseł Tarczyński upomniany przez prezesa PiS. "Naruszono powagę izby"

Do ostrej wymiany zdań doszło na początku dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Na wstępnie obrad, poseł Jacek Protasiewicz, apelując o przesunięcie na czwartek punktu obrad dot. informacji bieżącej o sytuacji w policji, nazwał uczestników marszów 11 listopada "rasistami" i "idiotami".

Ostra odpowiedź posła Tarczyńskiego

Komentując słowa posła Protasiewicza, polityk PiS Dominik Tarczyński, również nazwał posła Protasiewicza "idiotą" i zaapelował o "ukaranie tego idioty". Kiedy poseł pomimo upomnień marszałka Sejmu nie zaczął mówić na temat omawianego wówczas punktu obrad (projekt ustawy o uznaniu 12 listopada za święto narodowe), w pewnym momencie wypowiedzi Tarczyńskiego, marszałek Marek Kuchciński wyłączył mu mikrofon.

Na nagraniach z sejmu (z kamer stacji Polsat News i „Gazety Wyborczej”) widać, jak po zejściu z mównicy, poseł podszedł do prezesa partii. Chociaż na nagraniach nie słyszać słów Jarosława Kaczyńskiego, widać, że polityk zwraca Tarczyńskiemu uwagę i odsyła go na miejsce.

Petru o prezydencie

Powagę izby naruszył zdaniem marszałka sejmu również poseł Ryszard Petr, który odnosząc się do tematu debaty (projekt ustawy o uznaniu 12 listopada za święto narodowe) skrytykował polityków PiS za zbyt późne zajęcie się tą kwestią, co wprowadza chaos. – To pokazuje tak naprawdę, gdzie macie swego prezydenta, to pokazuje, jakie jest jego miejsce w łańcuchu pokarmowym – na końcu, dlatego dajecie mu dwa dni na podpisanie ustawy – stwierdził Petru.

I to właśnie w związku ze słowami dotyczącymi prezydenta Andrzeja Dudy, zwołano Konwent Seniorów – o co poprosił prezes PiS.

Po kilkuminutowej przerwie w obradach i spotkaniu Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że poseł Petru i Dominik Tarczyński naruszyli swoim zachowaniem powagę Izby i sprawą zajmie się Prezydium Sejmu.