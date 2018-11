Założyła koszulkę z napisem "Auschwitzland". Jest zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie złożone przez Muzeum Auschwitz dotyczy zdarzenia z 28 października. W miejscowości Predappio we Włoszech kobieta brała udział w obchodach upamiętniających Benito Mussoliniego. Ubrana była w skandaliczną koszulkę z napisem „Auschwitzland”. Kobieta jest działaczką ruchu Fuorza Nuova.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", zawiadomienie Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu trafiło do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza. Dotyczy podejrzenia znieważenia instytucji oraz propagowania ideologii nazistowskich przy wykorzystaniu wizerunku oświęcimskiego muzeum. Treść zawiadomienia wskazuje, że logo graficzne z podanym napisem w sposób oczywisty nawiązuje do parku rozrywki „Disneyland”, co wypełnia znamiona czynu z art. 261 kodeksu karnego, który mówi o znieważeniu pomnika lub miejsca upamiętniającego wydarzenie historyczne – mówi prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.