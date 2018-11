Melak: Dzięki premierowi i prezydentowi marsz jest uratowany, weźmie w nim udział jeszcze więcej ludzi

Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała Marszu Niepodległości. Jak ocenia Pan tę decyzję prezydent stolicy?

Andrzej Melak: Była to prowokacja na najwyższym szczeblu władz Platformy Obywatelskiej. Dokonana przez ustępującą prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Jak powiedział rzecznik komendanta stołecznego policji, służba ta w ogóle nie była informowana o możliwym zakazie marszu. Była to prowokacja ustępujących i przyszłych prezydentów miast z Platformy Obywatelskiej. Jednego dnia zakazano marszu we Wrocławiu, kolejnego dnia w Warszawie. To było skoordynowane działanie.

Ostatecznie marsz jednak się odbędzie, ale organizuje go rząd, pod patronatem prezydenta?

Myślę, że natychmiastowa decyzja rządu, jak i prezydenta Andrzeja Dudy, który przyjął patronat nad marszem organizowanym przez rząd uratowała ten marsz. Będzie dodatkowym argumentem dla tych, którzy wahali się, czy przyjść na marsz. Teraz na nim się pojawią. Ten marsz przybierze takie rozmiary, jakich jeszcze w stolicy nie było. To wyzwanie dla wszystkich patriotów, którzy kochają swój kraj, z niepokojem patrzą na to, co dzieje się w ich miastach, Wrocławiu, czy Warszawie. Na działania tych, którzy bez mrugnięcia okiem wykonują prowokacje, które godzą w dobre imię Polski i Polaków, którzy podważają, to, co spotkało Polskę 100 lat temu – odzyskanie po 123 latach niewoli niepodległości. Tych, którzy chcą zbrukać to święto. Ale im się to nie uda. Bo na Marszu pojawi się znacznie więcej ludzi, niż wcześniej ktokolwiek się spodziewał. Przy okazji chciałem przypomnieć jeszcze jedną rzecz.

Jaką?

Pierwszym świętem państwowym obchodzonym po odzyskaniu niepodległości w Warszawie było święto 3 maja. Na stokach cytadeli zebrało się 140 tysięcy ludzi. Nie w salonach, nie w pałacach, ale tam. Byli tam dwaj żyjący jeszcze uczestnicy powstania listopadowego. Byli uczestnicy powstania styczniowego. Był episkopat, księża. Był korpus dyplomatyczny. Byli wreszcie prości ludzie, którzy bez telewizji, bez radia, skrzyknęli się, by czcić to, co Polska odzyskała. Dziś małość, zaślepienie i nieodczuwanie więzi polskich przez część obywateli jest zastraszające. Ale są jeszcze tacy, którzy myślą i mówią po polsku i wiedzą czym jest polskość i niepodległość. O co modlili się i zabiegali prymas Polski kard. Stefan Wyszyńsi, święty Jan Paweł II, wielu męczenników. Zwyciężymy bo idzie o rzecz najważniejszą.