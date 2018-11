Międlar apeluje do narodowców: Ostatnio mówiliście "zdejmij jarmułkę", a teraz pozwalacie, żeby przejął wam marsz?

– Drodzy państwo, nie ma na to zgody. Ostatnio mówiliście "zdejmij jarmułkę", a teraz pozwalacie, żeby przejął wam marsz? Zastanówcie się – mówił, nawiązując w ten sposób do lutowych demonstracji środowisk narodowych przed pałacem prezydenckim, które domagały się podpisania przez Andrzeja Dudę budzącej kontrowersje nowelizacji ustawy o IPN. Demonstranci trzymali wówczas transparenty, m.in. z hasłem "Zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę".

– Zastanówcie się, proszę was. Prezydent z wami, to równocześnie infiltracja służb. Przetrzepią wam wszystko, bo muszą zapewnić bezpieczeństwo, przetrzepią cały marsz. Żadnych porządnych haseł, rozmiękczone hasła, przemówienia. Kto to organizował? Wy czy Andrzej Duda? Nie oddawajcie mikrofonów tym, którzy nie przyłożyli ręki do tej manifestacji. Przez cały rok grzebali ręką w du**e za przeproszeniem – apeluje w zamieszczonym w serwisie YouTube nagraniu były ksiądz.

Państwowy marsz

Po ogłoszeniu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz decyzji o odwołaniu Marszu Niepodległości i zorganizowanej w związku z tym naradzie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, wczoraj o godz. 18.00 rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że zgodnie z propozycjami środowisk kombatanckich, zorganizowany zostanie wspólny marsz biało-czerwony. Uroczystość ma mieć charakter państwowy. Spychalski poinformował też, że organizacją marszu zajmie się rząd, a prezydent obejmie wydarzenie Patronatem Narodowym. Co ciekawe, jego trasa ma się pokrywać z trasą Marszu Niepodległości. Jednak ze względu na charakter marszu, to uroczystość państwowa miałaby pierwszeństwo.