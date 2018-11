Wielki powrót Franciszka Smudy

Smuda był już trenerem Górnika w sezonie 2016/2017. Zielono-czarni rozgrywali wtedy mecze w LOTTO Ekstraklasie, ale po sezonie pożegnali się z najwyższą klasą rozgrywkową, a Smuda utracił tam posadę szkoleniowca.

Po odejściu z Łęcznej w sezonie 2017/2018 Smuda objął drużynę Widzewa Łódź. Zespół z Łodzi pod jego wodzą wygrał 21 spotkań, zremisował 8 oraz tylko 3 razy musiał uznać wyższość rywali. Z Widzewem pożegnał się na kolejkę przed końcem sezonu, który zakończył się dla łodzian awansem na szczebel centralny.

– Co skłoniło mnie od ponownego podjęcia pracy w Łęcznej? Zaimponowało mi, że Zarząd Klubu wspólnie z kopalnią, w tej sytuacji w jakiej był Górnik wyprowadzili wiele trudnych kwestii finansowych na prostą. Rzadko w którym klubie tak jest. Często w takich sprawach kończy się sądami, a tutaj nie trzeba było się sądzić bo każdy dostał to co miał dostać – powiedział Franciszek Smuda.