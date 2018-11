Miller: Sąd prawdopodobnie obali decyzję Gronkiewicz-Waltz

Miller zaznaczył jednak, że "nie podoba mu się" decyzja prezydent Warszawy o odwołaniu Marszu Niepodległości i jego zdaniem sąd cofnie to postanowienie.

– W Warszawie organizatorem [Marszu Niepodległości - red.] jest stowarzyszenie, organizacja, która ma wszystkie możliwe uprawienia, aby ten marsz organizować. Ja od razu panu powiem, że ta decyzja pani Gronkiewicz-Waltz mi się nie podoba i ona prawdopodobnie zostanie obalona przez sąd, chyba że sąd uzna i sprawa jest bezprzedmiotowa, dlatego że władze państwowe zapowiedziały w tym samym czasie, w tym samym miejscu zorganizowanie marszu państwowego – ocenił polityk.

Były premier stwierdził przy tym, że "powinien być trzeci marsz - marsz chorych policjantów".

–Jak patrzę na działalność instytucji państwowych, które mówią tak: wiemy, ze jesteście chorzy, a właściwie uważamy, że nie jesteście chorzy, ale jak przyjdziecie do pracy 11 listopada, to my wam zapłacimy 1000 złotych, to wy wtedy przestaniecie być chorzy i wyzdrowiejecie. Czy pan nie sądzi, ze to jest naigrawanie się z powagi państwa? – dopytywał w rozmowie w RMF FM.