Ogromny kontrakt PGNiG podpisany. Dostawy ruszą już niedługo

W latach 2019-2022 łączny wolumen dostaw wyniesie ok. 0,52 mln ton LNG, czyli ok. 0,7 mld m3 gazu po regazyfikacji. Natomiast w latach 2023-2042 łączny wolumen importu osiągnie ok. 29 mln ton (ok. 39 mld m³ po regazyfikacji). Oznacza to, że od 2023 r. PGNiG każdego roku zakupi ok. 1,45 mln ton LNG (ok. 1,95 mld m3 gazu po regazyfikacji). Dostawy będą realizowane z dostawą do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

– Uzgodnione warunki umowy, w tym konkurencyjna cena, są w pełni satysfakcjonujące dla PGNiG. Dzięki tej umowie będziemy dysponowali regularnymi rosnącymi dostawami LNG z USA już od 2019 roku. Udział LNG w naszym portfelu importowym stale rośnie. Prężnie rozwijający się światowy rynek gazu skroplonego pozwala nam na wybór spośród najlepszych ofert w tym segmencie – skomentował Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.