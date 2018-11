Europejski Nakaz Aresztowania wydany za Stefanem Michnikiem

Według informacji "Rzeczpospolitej" podstawą wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania jest chęć postawienia mu przez prokuratora IPN kilkudziesięciu zarzutów, wśród których do najcięższych należą tzw. zbrodnie sądowe, czyli wydanie przez niego wyroków śmierci na działaczach podziemia niepodległościowego w oparciu o spreparowane dowody.

Informację o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Stefana Michnika przedstawił w czwartek w Warszawie minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca Prokuratora Generalnego prok. Andrzej Pozorski.

Michnik od końca lat 60. mieszka w Szwecji. To nie pierwsza próba ściągnięcia Michnika do Polski. Wcześniej sąd w Uppsali oddalił wniosek polskiej prokuratury o jego aresztowanie i ekstradycję do Polski, ponieważ uznał, że zarzucane mu czyny w świetle szwedzkiego prawa uległy przedawnieniu.

Stefan Michnik w 1947 r. wstąpił do partii komunistycznej, a w latach 1950-1953 pracował w warszawskim sądzie wojskowym, a w latach 1952-1953 przewodniczył składom sędziowskim. Później pracował w Katedrze Nauk Wojskowo-Prawniczych Wojskowej Akademii Politycznej im. Dzierżyńskiego. Pod koniec lat. 60 wyjechał z Polski.