Prof. Musiał o kandydacie na następcę Junckera: Wielbiciel Putina, ostry krytyk Kaczyńskiego

Niemiecki polityk Manfred Weber kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Jak Pan ocenia tę nominację?

Bogdan Musiał: Weber to polityk przeciętny, nie był liderem partyjnej polityki w Niemczech, karierę zrobił w Brukseli. Natomiast na pewno będzie prowadzić politykę korzystną dla swojego kraju.

Właśnie – do tej pory szefami instytucji takich jak Komisja Europejska zostawali przedstawiciele mniejszych państw. Wybór Niemca byłby jednak zmianą tej zasady?

Niemcy przez lata próbowali prowadzić politykę europejską z tylnego krzesła. Teraz to się zmienia. Tak, czy inaczej, Niemcy będą chcieli podkreślić swoją dominującą pozycję w Europie.

Co będzie oznaczać wybór Webera na stanowisko szefa KE?

Manfred Weber jest politykiem CSU, a więc działającej w Bawarii siostrzanej partii dla CDU. Jest więc raczej konserwatywny. A przede wszystkim, co istotne, działać będzie jak typowy polityk niemiecki, a fakt przynależności do CSU będzie to wzmacniać – liczyć będzie się dla niego przede wszystkim interes Niemiec, nie Unii jako całości.

To o tyle ciekawe, że Niemcy mówią o potrzebie wzmacniania Wspólnoty Europejskiej…

Tak, i Weber też to mówi. Oni dużo mówią o Unii. I im chodzi zresztą o Europę, ale o Europę niemiecką. To jest kluczowy element ich polityki. Manfred Weber nie jest tu wyjątkiem.

Jak po ewentualnym wyborze Webera będą wyglądać relacje Unii Europejskiej z Rosją?

Tu niestety ciężko być optymistą. Manfred Weber jest typowym politykiem CSU. A partia z Bawarii ma zdecydowanie cieplejszy stosunek do Rosji niż siostrzana CDU. Raczej możemy się spodziewać kursu niemieckich socjaldemokratów z SPD, a więc skrajnej putinofilii. Z punktu widzenia kontynentu, ale też Polski nie jest to dobra informacja.

A jaki jest stosunek Manfreda Webera do Polski?

Weber w tej jednej sprawie bardzo różni się od CSU – w przeciwieństwie do swoich kolegów partyjnych nie stroni od bardzo krytycznych opinii na temat sytuacji w Polsce, rządu w Warszawie. Podtrzymuję opinię, że w Polsce dzieje się coś strasznego, jest zamach na demokrację. Co ciekawe, ma przy tym zdecydowanie bardziej pobłażliwy stosunek do rządu Viktora Orbana na Węgrzech. Podczas gdy większość europejskich polityków za zdecydowanie większe zagrożenie odbiera to, co dzieje się na Węgrzech, tak Weber krytykuje Polaków, Węgrów traktuje z pobłażaniem.

Z czego to wynika?

Z arytmetyki. Głos partii Orbana może być Weberowi potrzebny w walce wewnętrznej Europejskiej Partii Ludowej.