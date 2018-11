Przemyśl: Zarząd PiS złożył dymisję

"W dniu 7 listopada br., Zarząd Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu podał się do dymisji. Decyzja została przyjęta. Prezydium Zarządu Okręgowego podjęło uchwałę ustanawiającą Piotra Pilcha pełnomocnikiem Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu" – tak brzmi komunikat, opublikowany przez podkarpacki PiS na Facebooku.

Przyczyna? Według lokalnego portalu nowiny24.pl, powodem dymisji jest kiepski wynik partii w ostatnich wyborach. Do Rady Miejskiej w Przemyślu wprowadził tylko czterech radnych. Z kolei kandydat partii rządzącej na prezydenta Przemyśla, choć dostał się do drugiej tury, to zdobył w niej zaledwie 25 proc. głosów.