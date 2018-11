Facebook szykuje rewolucję. Użytkownicy prosili o to od dawna

Obecnie skasowanie wysłanej już wiadomości jest niemożliwe. Możemy usunąć ją z okna swojego czatu, jednak nie oznacza to, że odbiorca nie może jej odczytać. Jak podają zagraniczne media, do komunikatora zostanie wprowadzona funkcja o nazwie Unsend, która pozwoli użytkownikowi na cofnięcie wysłanej wiadomości. Dzięki Unsend, wiadomość zostanie usunięta zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy.

Matt Navarra, były dziennikarz serwisu The Next Web i ekspert branży social media opublikował na Twitterze kolejną informację związaną z z nową funkcją. Chodzi o zapowiedź Facebooka dotyczącą nowej wersji Messengera do systemu iOS oznaczoną symbolem 191.0. Wygląda na to, że opcja Unsend da nam 10 minut na skasowania wysłanej wiadomości.