Rozenek krytykuje PiS. "Zrozumcie, że naród to suma wszystkich obywateli"

Według projektu, procedura zapłodnienia in vitro miałaby być dostępna jedynie dla małżeństw. Liczba komórek rozrodczych, które mogą być zapłodnione, miałaby być ograniczona do jednej. Ponadto, mrożenie zarodków, czyli kriokonserwacja, byłaby zagrożona sankcjami administracyjnymi. Projekt likwiduje anonimowość dawców komórek rozrodczych.

Projekt wywołał falę krytyki. Małgorzata Rozenek, gwiazda TVN, która nie ukrywa, że jej dzieci zostały poczęte w wyniku procedury in vitro, do projektu odniosła się w mocnych słowach. Nie zabrakło krytyki pod adresem PiS. "Projekt ustawy autorstwa PiS i Kukiz15, który wczoraj wpłynął do Sejmu, tak naprawdę służy ograniczeniu możliwości wykonywania tej procedury i drastycznemu zmniejszeniu jej skuteczności. Jest projektem zakłamującym rzeczywistość i wrogim wobec ludzi, którzy marzą o byciu rodzicem" – napisała Rozenek na Instagramie.