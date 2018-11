Policja dementuje doniesienia o "wydzwanianiu do organizatorów Marszu Niepodległości"

Czytaj także:

"Rozdzwoniły się telefony od... ABW i Policji". Winnicki: Wrócił duch Sienkiewicza

Do tych doniesień odniosła się Policja. "Jak można zauważyć, wskazane poniżej metody bardziej pasują do zabawy przedszkolaków, a nie profesjonalnych służb. Do nikogo nie dzwonimy i nie prosimy o „spowiedź” – czytamy na oficjalnym profilu Polskiej Policji na Twitterze.

Na odpowiedź prezesa Ruchu Narodowego, posła Roberta Winnickiego, nie trzeba było długo czekać. "Panowie i Panie... robiliście tak za czasów PO i dzisiaj wróciło" – napisał polityk.

Mateusz Marzoch, rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej napisał, że dzwoniący funkcjonariusze "także szantażują ich i straszą".

