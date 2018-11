Szydło: Jestem politykiem, którego niektórzy się może boją

Beata Szydło była dziś gościem Polskiego Radia 24. W czasie rozmowy odniosła się do faktu, iż w ostatnim czasie była w centrum zainteresowaniu mediów. Dziennikarze zwracali uwagę, że była premier jako jedyny członek rządu Mateusza Morawieckiego nie ma wykazu obowiązków oraz że przysługuje jej ochrona jak dla najważniejszych osób w państwie.

– Mogę mieć satysfakcję, że skoro jestem tak atakowana i takie zainteresowanie budzę, to rzeczywiście jestem politykiem, którego niektórzy się może boją, a niektórzy się liczą – powiedziała wicepremier. – Natomiast nie umiem odpowiedzieć na pytanie z czego to wynika. Znamy się na polityce, pan politykę komentuje, ja polityką się zajmuję i wiemy doskonale, że takie rzeczy nigdy nie są przypadkowe – mówiła do Stanisława Janeckiego. – Im bardziej jestem aktywna, tym wzrasta zainteresowanie tabloidów i mediów moją osobą. Każdy pretekst jest dobry, by wypaczyć to, co robię. To nie jest przypadek, jest to element chęci niszczenia mojej osoby – dodała była premier Beata Szydło.



