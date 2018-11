O przedsięwzięciu poinformował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Wszystkich obiektów ma być ponad 30.

– Mogę zdradzić, że 11 listopada między innymi figura Chrystusa w Rio de Janeiro będzie podświetlona na biało-czerwono, również Krzywa Wieża w Pizie, piramidy egipskie. Tych obiektów będzie ponad 30 na całym świecie. Burdż Chalifa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – jeden z najwyższych budynków na świcie – zapewnił wiceminister na antenie TVP.

Wiceszef resortu przekazał, że w ramach święta obcokrajowcy będą odczytywać depeszę wystosowaną przez Józefa Piłsudskiego 16 listopada 1918 roku, w której informowano o powstaniu niepodległego państwa polskiego.

Polityk tłumaczył, że w ramach obchodów jest przygotowywanych ponad 1000 wydarzeń, z czego część będzie się odbywała poza granicami Polski.

Jego zdaniem stulecie niepodległości to moment, kiedy polityka powinna "zejść na bok", a sama okrągła rocznica jest wielką szansa na to, by świętować w sposób zjednoczony.