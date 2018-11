Jakubiak ostro o Platformie: Tak to faszyści myślą

Poseł był gościem programu TVP Info, gdzie dyskutowano na temat Marszu Niepodległości. Jakubiak stwierdził, że od kiedy Platforma się tym marszem nie zajmuje, to nie ma też żadnych prowokacji.

Polityk ocenił, że działanie Platformy jest przykładem "wykrzywionego pojmowania demokracji"

– Czyli tak: demonstrować można, ale tylko wtedy gdy Platforma demonstruje. Jak ktoś inny demonstruje, natychmiast to są to faszyści. To ja myślę, że właśnie tak, to tak faszyści myślą – mówił poseł w TVP Info.