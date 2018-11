Narodowcy porozumieli się z rządem. Będzie wspólny marsz 11 listopada

Władze apelują, aby na marszu nie pojawiały się żadne hasła ani flagi inne, niż te państwowe. – Bądźmy tego dnia rzeczywiście uśmiechnięci, pokażmy serdeczność. Spróbujmy, bo jestem przekonany, że potrafimy to zrobić. Na to liczę, że taki właśnie będzie ten 11 listopada w tym roku – wielkie, wspaniałe, absolutnie wspólne święto. Pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego – mówił prezydent Andrzej Duda na antenie TV Trwam.

Tymczasem prezydent Warszawy, która w środę podęła decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości (zakaz został uchylony w czwartek przez warszawski Sąd Okręgowy, ale prezydent zapowiedziała apelację), pytana o marsz państwowy, powiedziała: – Jeżeli pojawią się swastyki, to na pewno rozwiążę, bo to jest po prostu przekroczenie prawa.

Przypomnijmy, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że zakazała Marszu Niepodległości w Warszawie, który miał przejść ulicami stolicy 11 listopada. Jako powód podano m.in. doniesienia, że na zgromadzeniu mają pojawić się osoby z innych państw związane z organizacjami nazistowskim i faszystowskimi. Marsz narodowców jest zarejestrowany przez wojewodę jako wydarzenie cykliczne.

– Zarówno historia Polski, a w szczególności Warszawy – Warszawa dość już wycierpiała przez agresywny nacjonalizm. W czerwcu skierowałam pismo do ministra Brudzińskiego ws. wspólnego zabezpieczenia uroczystości, organizowanych w Warszawie 11 listopada. Pismo to zostało kompletnie zignorowane. Nie odezwał się do mnie. Przez rok nie sporządzono aktu oskarżenia dot. wydarzeń na Marszu Niepodległości w 2017 roku, chociaż prokuratura, co wiemy z pracy, dysponuje opinią biegłego o zakazanych ideologiach na Marszu Niepodległości – mówiła Gronkiewicz-Waltz.

W związku z decyzją prezydent Warszawy, w Pałacu Prezydenckim odbyło się pilne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że zgodnie z propozycjami środowisk kombatanckich, zorganizowany zostanie wspólny marsz biało-czerwony. Uroczystość ma mieć charakter państwowy. Spychalski poinformował też, że organizacją marszu zajmie się rząd, a prezydent obejmie wydarzenie Patronatem Narodowym.

Ostatecznie warszawski Sąd Okręgowy uchylił środową decyzję prezydent Warszawy, która zakazała organizacji Marszu Niepodległości. Skargę na decyzję złożyli organizatorzy Marszu.– Odnosząc się do argumentacji prezydenta Warszawy, organ gminy nie może zakazać zgromadzenia z powodu możliwości zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w dużych rozmiarach, które mogły wynikać z tego, że 40 proc. policjantów jest na zwolnieniach lekarskich. MSWiA i Komenda Stołeczna Policji zapewniają, że mimo to są w stanie zapewnić bezpieczeństwo – mówił podczas rozprawy sędzia Michał Jakubowski, który uchylił decyzję prezydent stolicy.

Dzisiaj wieczorem przedstawiciele środowisk narodowych poinformowali, że doszło do porozumienia z rządem ws. marszu 11 listopada. Uczestnicy marszu zbiorą się o godz. 14 na rondzie Romana Dmowskiego, aby godzinę później, po przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy wyruszyć wspólnie pod Stadion Narodowy.