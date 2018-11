Pl. Piłsudskiego przemianować na pl. Wałęsy? Nietypowy pomysł Frasyniuka

– Może napiszę list do Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby ten plac, gdzie stanie pomnik Lecha Kaczyńskiego, który jest większy niż monument marszałka Piłsudskiego, nazwać imieniem Lecha Wałęsy – stwierdził Frasyniuk podczas rozmowy w Tok FM.

Jego zdaniem zmiana nazwy placu i uhonorowanie w ten sposób byłego prezydenta przywróciłoby "równowagę historii".

Pomnik tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego stanął już na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa. Nowy monument nie wszystkim jednak dopowiada. Radosław Sikorski i Sławomir Nowak, byli ministrowie w rządzie Donalda Tuska, skomentowali wiadomość o powstającym w Warszawie pomniku Lecha Kaczyńskiego.

"Wow. Większy od Piłsudskiego" – napisał Sikorski. Wtórował mu były minister transportu Sławomir Nowak. "Mam nadzieję, że Marszałka odwrócą, żeby kłaniał się w dobrą stronę" – stwierdził polityk, który obecnie pracuje na Ukrainie.

Screeny internetowych wpisów Sikorskiego i Nowaka opublikowała na swoim profilu na Twitterze blogerka Kataryna. "Przemysł pogardy pracuje nawet po śmierci LK. Co on im zrobił? I pomysleć, że obaj to byli konstytucyjni ministrowie" – skomentowała.