Płużański: Polska na najlepszej drodze do nawiązania do najlepszych tradycji II RP

Czego spodziewa się Pan po obchodach stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę?

Tadeusz Płużański: Mam nadzieję, że pomimo tych perturbacji, które zafundowała nam prezydent stolicy, będzie to dzień pełen radości i dumy z odzyskania niepodległości przez Polskę. Wierzę, że w Marszu wezmą wszystkie siły patriotyczne i niepodległościowe. Wspólnym szyldem jest niepodległa.

Patrząc rocznicowo – co zrobiliśmy z naszą niepodległością, czy wykorzystujemy ją tak, jak powinniśmy?

Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, by powrócić o najlepszych tradycji II RP. Oczywiście nie jest to jeszcze to, ale jesteśmy coraz bliżej. To państwo coraz bardziej przypomina przedwojenną Polskę, podchodzącą z szacunkiem do bohaterów i z potępieniem do zdrajców i zbrodniarzy. To nie jest stan idealny, ale możemy wspomnieć o dwóch wydarzeniach z ostatnich tygodni, będących dowodem na to, że jesteśmy na dobrej drodze.

Czyli?

Polski bohater admirał Unrug został upamiętniony, a jego szczątki zostały sprowadzone do Polski z honorami państwowymi. Z drugiej strony, mamy wniosek i Europejski Nakaz Aresztowania wobec Stefana Michnika, zdrajcy, zbrodniarza komunistycznego. Te zarzuty są poważne, bo zarzucane jest mu nie tylko przekroczenie uprawnień, ale zbrodnie komunistyczne w postaci bezpodstawnych wyroków śmierci na polskich patriotów. Jeżeli będziemy się trzymać tego porządku prawnego – upamiętniania bohaterów i karania zdrajców i zbrodniarzy, jesteśmy na najlepszej drodze do wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej.