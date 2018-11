Prognoza pogody na dziś: Pochmurno, ale bez deszczu

Dziś czeka nas pochmurne niebo i dużo mgieł. W ciągu dnia powinny pojawić się rozpogodzenia, które będą się przesuwać od południa w głąb kraju. Na Pomorzu Zachodnim spadnie dodatkowo słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 15 st. C na Dolnym Śląsku.

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy Pomorza Zachodniego, bo wyniesie ona 90 procent. W pozostałej części kraju będzie to 80-90 procent.

W nocy na wybrzeżu oraz na północnym-wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju oraz na południu, będzie także mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie od 4 do 8 st. Celsjusza. Wiatr słaby, na północy miejscami umiarkowany, z kierunków południowych.