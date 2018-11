Tusk: Czasami spieramy się za mocno, więc wybacz nam Polsko. To, co nas łączy jest o wiele mocniejsze

– Wiem, że się spieramy o kształt Rzeczypospolitej, o przyszłość państwa i wiem, że czasami za mocno, więc wybacz nam Polsko. Wiem też, że to, co nas łączy, jest o wiele mocniejsze, bo to jesteś Ty Polsko. W te urodziny chciałbym powiedzieć najprostsze słowa: kochamy Cię Polsko – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk na krótkim briefingu prasowym po złożeniu kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.