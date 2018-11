„Do Rzeczy” nr 46: ks. Jacek Stryczek przerywa milczenie: Onet zrobił ze mnie potwora

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– PiS przed wyborem – rozmowa Kamili Baranowskiej z prof. Andrzejem Nowakiem.

– Rok 1918 zmienił polityczną mapę Europy, lecz estetyczny przewrót dokonał się na długo przed tym, zanim Polska wstała z martwych – zauważa Wiesław Chełminiak w artykule „Wszystkie barwy Niepodległej”.

– Jeśli elita polityczna chciała jakoś przekonać obywateli o swojej niedojrzałości i niezdolności do porozumienia choćby na chwilę i czysto symbolicznie, to jej się to z pewnością udało – przekonuje Łukasz Warzecha w tekście „Na sto lat to za mało”.

– Stworzenie tych map w czasie, gdy Polska była dla wielu pojęciem abstrakcyjnym, było – jak określił to amerykański ekspert – „najlepszym z dobrych uczynków, które zrobiono dla sprawy polskiej” – pisze Adam Zubek w artykule „Mapy niepodległości”.

– Republikanie tracą bezwzględną władzę w Waszyngtonie. Dzięki prezydentowi nie doszło jednak do „niebieskiego tsunami”. Partia Demokratyczna odbiła tylko Izbę Reprezentantów. Zwycięstwo w wyborach ogłosiły więc obie strony – zauważa Jacek Przybylski w tekście „Trump obronił senat”.

– Niebawem rosyjska firma nawozowa może w znacznej mierze kontrolować rynek europejskiej żywności – pisze Marek Budzisz w artykule „Nawóz i polityka”.

– Czy promując grubsze sylwetki, nie jesteśmy przypadkiem oswajani z otyłością po to, by w końcu uznać, że jest ona czymś fajnym? – zastanawia się Joanna Bojańczyk w tekście „Wielki problem z XL”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również relacja z gali Strażnika Pamięci 2018.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od wtorku, 13 listopada 2018.