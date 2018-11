Prezydent: Inaugurujemy odbudowę Pałacu Saskiego

– Chciałbym żebyśmy nawiązali przez następne 100 lat do tego procesu, w którym odbudowano Polskę z niebytu. A stworzono państwo, które budowano coraz sprawniej. Powstała Gdynia, powstał COP. Chciałbym, żeby symbolem powrotu do tego była odbudowa Pałacu Saskiego, którą dzisiaj tu inaugurujemy. Chciałbym żeby pałac z powrotem stanął, żeby był widomym znakiem tej Polski, która wzrasta. Chciałbym, żeby był to budynek publiczny, który będzie mógł zobaczyć także od wewnątrz każdy z moich rodaków i w którym będzie mógł załatwić różne swoje sprawy – mówił prezydent Andrzej Duda.

Podczas dzisiejszych uroczystości na pl. Piłsudskiego zaapelował do Polaków o jedność i wspólne budowanie ojczyzny. – Jestem przekonany, że pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas, niezależnie od jego poglądów – mówił, dodając, że jest przekonany, że każdy Polak chce, aby jego ojczyzna była suwerenne i niepodległa.

