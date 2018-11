Kolejny film z Melem Gibsonem. "Jesteście pięknym narodem"

Polska Fundacja Narodowa publikuje kolejny film z udziałem Mela Gibsona. Na krótkim nagraniu aktor składa Polsce najlepsze życzenia z okazji odzyskania niepodległości.

– Polsko! Świętujecie 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Jesteście pięknym narodem ze wspaniałą historią i życzę wam wszystkiego najlepszego – mówi aktor na filmie.

"Podróż do domu trwała 123 lata"

Wczoraj PFN opublikowała film z Gibsonem, na którym aktor opowiadał o długiej drodze Polski do odzyskania niepodległości.

"Najbardziej satysfakcjonującym momentem długiej podróży jest powrót do domu. Czasem zajmuje to tylko chwilę, czasem zajmuje to godziny, mijają dni, czasami masz wrażenie, że mijają tygodnie. A teraz wyobraź sobie, że twoja podróż do domu trwała 123 lata. Polacy nie mieli swojego domu przez tyle lat. A teraz minęło sto lat, odkąd odzyskali swój dom. Świętujmy z nimi" – mówi w filmie Mel Gibson.