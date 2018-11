Sikorski pisał o "policyjnych sukach sunących na Warszawę". Policja reaguje

"Na A2 konwój policyjnych suk sunący na Warszawę. 'Mecz,' pomyślałem. Ale nie, to zapewne władza wzmacnia siły na nasze radosne święto stulecia Niepodległości" – napisał polityk na Twitterze.

Następnie stwierdził, że część młodzieży "nie jarzy już co to suka", wyjaśniając, że miał na myśli samochód prewencji. Do wpisu dodał odnośnik do samochodów milicji z czasów PRL.

Na wpis byłego szefa MSZ szybko zareagowała Polska Policja.

"Panie Marszałku. Uprzejmie informujemy, że to nie suki, a radiowozy, w których jadą, jak co roku (również, kiedy Pan był ministrem) policjanci" – czytamy we wpisie.