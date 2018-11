Prezydent nie przywitał Tuska. "Małostkowość przeradza się w małość"

Sporo polityków skrytykowało postawę prezydenta w mediach społecznościowych.

– Prezydent Duda nie dostrzegł w czasie uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Sytuacja, w której małostkowość przeradza się w małość – napisał były premier Leszek Miller.

– Najpierw prezydent Andrzej Duda nawołuje do wspólnego świętowania, a gdy przychodzi najważniejszy i jedyny na tej uroczystości europejski polityk, to stawia się go na uboczu. Nie podaje ręki i pomija przy oficjalnym powitaniu. Powiedzieć małość to mało – napisała w mediach społecznościowych była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus.

Podczas dzisiejszych uroczystości na pl. Piłsudskiego Andrzej Duda zaapelował do Polaków o jedność i wspólne budowanie ojczyzny. – Jestem przekonany, że pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas, niezależnie od jego poglądów – mówił, dodając, że jest przekonany, że każdy Polak chce, aby jego ojczyzna była suwerenne i niepodległa.

