Dziennikarka "Wyborczej" oburzona, że premier i prezydent nie pojechali do Paryża

"To wstyd, że prezydent bądź premier Polski nie pofatygował się dzisiaj do Paryża. Po prostu wstyd" – stwierdziła dziennikarka.

Jej wpis wywołał ożywione reakcje. Większość osób komentujących jej twitt było zadziwionych pomysłem, że w setną rocznicę odzyskania niepodległości prezydent mógłby nie być w Warszawie.

"Ziejący tu jadem widać nie wiedzą, że odzyskanie przez Polskę niepodległości było skutkiem zakończenia IWŚ. Sugeruję korepetycje z historii.Dlatego dzisiaj w Paryżu powinien być prezydent lub premier Pl." – stwierdziła dziennikarka "Wyborczej".

W Paryżu państwo polskie reprezentuje minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, ale zdaniem dziennikarki nie jest to odpowiedni reprezentant. "Szef MSZ to za niska ranga, by stanąć obok światowych przywódców. Kropka" – oceniła Wysocka-Schnepf.

Czytaj także:

Sikorski pisał o "policyjnych sukach sunących na Warszawę". Policja reaguje

Czytaj także:

Marsz Niepodległości i Biało-Czerwony idą ulicami Warszawy. "Dziękujemy Hannie Gronkiewicz-Waltz"