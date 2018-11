Mularczyk: Platforma ma problem, bo zbojkotowała marsz

Był Pan na marszu w Warszawie 11 listopada?

Arkadiusz Mularczyk: Byłem. Uczestniczyłem, oceniam go bardzo pozytywnie. Duża frekwencja, dużo emblematów, symboli patriotycznych, tam gdzie byłem była bardzo dobra atmosfera.

Marsz zgromadził przynajmniej 200 tysięcy ludzi. Być może więcej, bo pojawiły się też informacje o 250 tysiącach ludzi. To ogromna liczba. Pytanie, czyj to sukces – prezydenta, Prawa i Sprawiedliwości, narodowców?

Myślę, że to sukces wszystkich Polaków. Święto niepodległości niosło się w Polskę, to wielkie święto Polaków, które powinno łączyć, a nie dzielić.

Jednak Platforma Obywatelska krytykuje, że w marszu uczestniczyły też zagraniczne organizacje wprost odwołujące się do faszyzmu. A wy, uczestnicząc w takim marszu, co więcej, biorąc go pod własny parasol, wręcz te organizacje gloryfikujecie…

Nikogo ani niczego nie gloryfikujemy. W marszu brali udział przede wszystkim Polacy – dziesiątki tysięcy Polaków. Chcących po prostu uczcić wyjątkową rocznicę. To były dziesiątki tysięcy ludzi. Nie można ich podpinać pod jedną opcję polityczną. Dla nich było to po prostu wielkie święto niepodległości, a szyldy partyjne nie miały większego znaczenia. Wspomniane zagraniczne organizacje to margines, mówienie o nich jako o reprezentatywnych dla marszu jest nadużyciem i obrazą dla tych ludzi, którzy w marszu wzięli udział a stanowią zdecydowaną większość uczestników. Platforma Obywatelska po prostu nie może pogodzić się z tym, że zbojkotowała ten marsz. Że nie wzięła w nim udziału. Tymczasem marsz okazał się wielkim sukcesem. Połączył Polaków z całego kraju wokół tego wielkiego święta.