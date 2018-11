Będzie rekonstrukcja rządu przed kampanią do PE? "Zmiany muszą nastąpić"

Michał Dworczyk był gościem Konrada Piaseckiego na antenie TVN 24. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że gdyby do jakichś zmian w rządzie miało dojść, na pewno będzie o nich informował premier Mateusz Morawiecki. Jak jednak podkreślił, one "muszą nastąpić", co będzie związane z kandydowaniem niektórych członków rządu do Parlamentu Europejskiego.

Gość Konrada Piaseckiego przyznał, że według jego wiedzy zmiany w gabinecie Mateusza Morawieckiego nastąpią jeszcze przed rozpoczęciem kampanii do Parlamentu Europejskiego. – Ale nie znam dokładnej daty. Decyzja nie zapadła, to decyzja kierownictwa PiS, w tym premiera, bo to on kształtuje skład Rady Ministrów – wskazał Dworczyk. Przyznał, że nie wie, czy do zmian dojdzie jeszcze w tym roku.