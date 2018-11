Najnowszy numer "Do Rzeczy" od wtorku w kioskach

W najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" rozmowa Marcina Makowskiego z ks. Jackiem Stryczkiem, twórcą i byłym szefem stowarzyszenia Wiosna.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– PiS przed wyborem – rozmowa Kamili Baranowskiej z prof. Andrzejem Nowakiem.

– Rok 1918 zmienił polityczną mapę Europy, lecz estetyczny przewrót dokonał się na długo przed tym, zanim Polska wstała z martwych – zauważa Wiesław Chełminiak w artykule „Wszystkie barwy Niepodległej”.

– Jeśli elita polityczna chciała jakoś przekonać obywateli o swojej niedojrzałości i niezdolności do porozumienia choćby na chwilę i czysto symbolicznie, to jej się to z pewnością udało – przekonuje Łukasz Warzecha w tekście „Na sto lat to za mało”.

Więcej informacji o najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy":