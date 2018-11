Prof. Żaryn: Nieprawdziwy wizerunek Polski będzie trudno zmienić. "GW" udało się stworzyć monopol informacyjny

Prof. Żaryn przyznał, że był uczestnikiem wczorajszego Marszu Niepodległości i szedł w środkowej części zgromadzenia. – Zawsze jestem w tej części centralnej, ponieważ dzięki temu mogę porozmawiać z ludźmi, którzy przyjechali z całej Polski. Bez wątpienia jest to dla nich dawka autentycznej polskości, która nie zawsze jest obecna w tym środowisku, w którym ci Polacy żyją. Przychodzimy na ten marsz do siebie. To jest bardzo piękne zjawisko – mówił.

Senator PiS dodał, że tłumy uczestników Marszu musiały robić wrażenie. – Musiało to rewelacyjnie wyglądać z lotu ptaka. Nasi dziadkowie, pradziadkowie, założyciele niepodległej patrzyli z nieba na taki wspaniały widok. Na pewno poczuli satysfakcję, że sto lat po odzyskaniu niepodległości nie jest z nami tak źle – ocenił.

Prof. Żaryn stwierdził też, że ze zła intencjonalnego prezydent Warszawy wyszło dobro. – Jedyną osobą, którą powinna odczuć dyskomfort jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, bo zupełnie inne powody kryły się za jej decyzją, a skutki były pozytywne – dodał.

Red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki zapytał też senatora PiS, w jaki sposób zmienić negatywny wizerunek Polski, który dominuje w mediach zachodnich. – Myślę, że ten obraz i nieprawdziwy wizerunek rzeczywistych nastrojów i kształtu patriotyzmu polskiego będzie trudno zmienić, ponieważ z jednej strony media zachodnie są liberalno-lewicowe, a więc są nietolerancyjne i niedemokratyczne, a z drugiej strony mają w Polsce tylko jedno źródło informacji, czyli "Gazetę Wyborczą" i nie są zainteresowane innymi źródłami. Jeżeli się stworzyło, a wszystko wskazuje na to, że "Wyborczej" się udało, monopol informacyjny, kim są Polacy i czym jest Polska, to tak długo, jak tak będzie wyglądał obraz Polaka, będziemy nacjonalistami, faszystami mordującymi Żydów podczas drugiej wojny światowej i obrzydliwym narodem – powiedział.