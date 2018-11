Paweł Szopa z Red is Bad: Żeby być wolnym, trzeba być świadomym

Robicie już kolejną wspólną akcję z „Do Rzeczy”. Jak w ogóle zaczęła się ta współpraca?

Paweł Szopa: Zawsze było nam dość blisko do siebie, z uwagi na podobne spojrzenie na rzeczywistość. W pewnym momencie redaktor naczelny Paweł Lisicki wpadł na pomysł, by wypuścić koszulkę Red is Bad i „DoRzeczy”. Pierwszą serią były koszulki pod hasłem „Nie będę przepraszał za Polskę”. Sprzedaliśmy niemal cały nakład. Teraz na kanwie tamtego projektu postanowiliśmy rozszerzać tę współpracę. Z uwagi na stulecie niepodległości zdecydowaliśmy się wypuścić dwie koszulki – jedna na stulecie Bitwy Warszawskiej, gdzie są Józef Piłsudski, generał Józef Haller, generał Tadeusz Rozwadowski. Druga koszulka przedstawia Lux Torpedę, naszą legendarną kolejkę, która wygrywała nagrody w okresie międzywojennym, przez wiele lat miała niepobity rekord prędkości. Oba projekty odwołują się do naszej tożsamości narodowej. Nie mam chyba lepszego momentu na ich wypuszczenie niż właśnie 100. Rocznica odzyskania Niepodległości.

Na rynku istniejecie od wielu lat. Kiedy było łatwiej prowadzić działalność gospodarczą – w czasie, gdy spotykały Was pewne reperkusje za to, co robicie, ale byliście niejako „w opozycji” do mainstreamu, czy teraz, gdy w koszulkach Red is Bad chodzi prezydent, czy premier?

Dość ciekawe pytanie, a odpowiedź na nie na pewno nie jest prosta. Jak startowaliśmy, nasza działalność napotykała na szereg problemów. Wystarczy wspomnieć o próbie zniszczenia nas na samym początku. Kiedy to w czwartym miesiącu naszej działalności dostaliśmy 86 pozwów od stowarzyszenia konsumenckiego. To była ewidentna próba zniszczenia nas, na szczęście poradziliśmy sobie.

No tak, ale jednocześnie mając wówczas opinię firmy będącej w opozycji do rzeczywistości, mogliście być dla klientów jeszcze bardziej atrakcyjni?

Faktycznie wtedy dynamika sprzedaży była większa, co wynika z wielu względów. Potem był pewien constans z niewielkim wzrostem. Natomiast od jakiegoś roku znów obserwujemy dynamiczny wzrost. Wynika to z wielu czynników. Jednym z nich jest być może to, że w związku z atakami na Polskę, które mają miejsce, więcej ludzi chce zamanifestować przywiązanie do patriotyzmu.

Koszulki patriotyczne stają się coraz bardziej modne. Nie przeminęła jednak moda na koszulki ze zbrodniarzem komunistycznym Che Guevarrą. Czy ma Pan jakiś pomysł na to, jak przeciwdziałać tego typu propagandzie?

Może zacznę od tego, jakie jest reason why mojej marki – początkowo nie mieliśmy w planie biznesu. Na początku stworzyliśmy fanpage na Facebooku, gdzie robiliśmy codziennie autorski kontent - przypominaliśmy mniej znane fakty z naszej historii, zrobiliśmy i opracowaliśmy szereg infografik - gdzie np. przedstawiliśmy w ciekawy sposób stan wojenny w liczbach. Po pól roku nasi fani z FB sami sami nas poprosili o zrobienie koszulek. Pomysł wypalił, tak powstało Red is Bad. Może to zabrzmi nieco naiwnie, że marka nasza powstała, bo chcieliśmy zmieniać świat. Ale tak właśnie było – chcieliśmy zmieniać świat, podejście ludzi, prowadzić działalność edukacyjną. Nazywać rzeczy po imieniu. Wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią na takie koszulki, jak te z Che Guevarrą są nie administracyjne zakazy, ale edukacja i upowszechnianie wiedzy w przestrzeni publicznej. Bo żaden normalny człowiek wiedząc co wyprawiał Che Guevarra, jaki był jego stosunek do homoseksualistów, jak mordował ludzi, koszulki z podobizną tego komunisty by nie założył. A więc upowszechnienie wiedzy jest najlepszą metodą. Ponieważ, żeby być wolnym, trzeba być świadomym.