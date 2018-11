Cejrowski: Flaga UE jak flaga McDonald's

Podczas wczorajszego Marszu Niepodległości w Warszawie doszło do spalenia flagi Unii Europejskiej. Zdjęcie z incydentu opublikowane zostało na twitterowym profilu Młodzieży Wszechpolskiej. Dziś policja opublikowała wizerunki osób, które wzięły udział w spaleniu unijnej flagi, a Komendant Stołeczny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do ustalenia sprawców.

Czytaj także:

"Precz z Unią Europejską!". Rzecznik Stowarzyszenia MN popiera spalenie flagi UE

Co na to Wojciech Cejrowski? Podróżnik wskazuje, że flaga unijna ma taką samą wartość jak np. flaga popularnej sieci fast-food McDonald's i nie podlega ochronie. "Flagi UE są palone notorycznie we Francji pod siedzibami rządu w trakcie protestów rolniczych" – zwraca uwagę Cejrowski.