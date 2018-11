"Dajemy 24 godziny". PO domaga się komisji śledczej

Zdaniem Neumanna jedyną porównywalną aferą w historii III RP była afera Rywina, ale - jak ocenił Neumann - "wtedy udało się powołać komisję śledczą". Politycy PO oczekują, że teraz będzie podobnie.

Poseł stwierdził, że cała sprawa pokazuje "gangsterski" sposób działania władzy.

– Polacy, którzy oglądali film "Ojciec chrzestny" widzieli jak Vito Corleone pobierał opłatę za ochronę sklepu. Te gangsterskie metody powielają w Polsce osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo rynku finansowego – przekonywał polityk PO.

Neumann stwierdził, że posłowie Platformy woleliby sami nie składać wniosku o powołanie komisji śledczej i oczekują, że takiego posunięcia od rządzących.

Czarnecki nagrał szefa KNF

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", jeden z najbogatszych Polaków, Leszek Czarnecki, właściciel Getin Noble Banku i Idea Banku, nagrał ofertę szefa KNF Marka Chrzanowskiego i zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Według ustaleń "GW" Chrzanowski miał proponować bankierowi usunięcie z KNF Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo.

Szef KNF miał również oferować złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka, co kosztowało bank ok. 1 mld zł, a także życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego – czytamy w "Wyborczej". W zamian miliarder miałby zatrudnić wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika i dać mu wynagrodzenie równe 1 proc. wartości banku, czyli ok. 40 mln zł.

Czytaj także:

Afera Czarnecki – KNF. Morawiecki reaguje na publikację "Wyborczej"

Czytaj także:

Komorowski do Kaczyńskiego: Trochę umiaru, panie Jarosławie, w upamiętnianiu brata