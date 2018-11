Wygrał wybory siedząc w areszcie. Jest decyzja sądu

Sąd Okręgowy w Łodzi zdecydował, że wybrany na kolejną kadencję wójt gminy Daszyna Zbigniew W. pozostanie w areszcie do 16 lutego 2019 roku.Tym samym sąd przychylił się do wniosku prokuratury, która wnioskowała o przedłużenie aresztu dla Wójta.

Na 23 listopada planowano pierwszą sesję nowej rady gminy, podczas której miało mieć miejsce ślubowanie Zbigniewa W. Żona polityka przekazała, że wójt złożył wniosek do prokuratury, aby go dowieziono z aresztu na posiedzenie rady, tak aby mógł złożyć ślubowanie. Ponadto gdyby nie dostał takiej zgody, polityk złożył wniosek do komisarza wyborczego, aby ten pojawił się u niego na widzeniu, gdyż zgodnie z prawem ślubowanie może złożyć również przed nim.

Wójt z 92 zarzutami

Wójt gminy Daszyna Zbigniew W. zdobył w pierwszej turze wyborów 48,5 proc. głosów. Jego najpoważniejszy konkurent otrzymał o niemal połowę mniejsze poparcie. Urzędującemu wójtowi zabrakło dosłownie kilkudziesięciu głosów, żeby wygrać już w pierwszej turze wyborów. W drugiej turze wynika z informacji przekazanej przez przewodniczącą komisji Danutę Kaźmierczak, że za wyborem obecnego wójta na trzecią kadencję było 72,4 proc. głosujących (740 osób). Przeciw jego reelekcji opowiedziało się 27,6 proc. (281 osób).

Zbigniew W. mimo że przebywa w areszcie i jest oskarżony o popełnienie 92 przestępstw, mógł startować w wyborach, gdyż do tej pory nie wydano w jego sprawie żadnego wyroku. Żona polityka przekonuje, że jej mąż jest niewinny, a postawione mu zarzuty są bezzasadne. – Prokuratura przedstawiła mojemu mężowi zarzuty, które są kuriozalne. Wystarczy zagłębić się w sprawę, aby po chwili dostrzec, z jakim absurdem mamy do czynienia – mówiła w rozmowie z TVN24.

