"Nie będziemy patrzeć na legitymacje partyjne". Ziobro wszczyna śledztwo ws. KNF

– Postępowanie, można powiedzieć, jest już prowadzone w Delegaturze Śląskiej Prokuratury Krajowej będzie prowadzone bardzo intensywnie, z determinacją. Nie będziemy patrzeć na legitymacje partyjne, na wpływy, pozycje bądź wielkie pieniądze osób, które są zainteresowane przedmiotem zainteresowań tych śledztw – przekazał minister Ziobro podczas konferencji prasowej.

Szef resortu sprawiedliwości zapewnił, że będą dołożone wszelkie starania, aby wyjaśnić sprawę.

– Wydałem polecenia prowadzenia bardzo intensywnego śledztwa i będę je osobiście nadzorował, domagając się by ono przyniosło odpowiedź na pytanie, co do popełnionych przestępstw – dodał Ziobro. Minister przekazał, że będzie nadzorował śledztwo osobiście.

Sprawa KNF

"Wyborcza" napisała we wtorek, że szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w zamian za ok. 40 mln zł. Miliarder nagrał Marka Chrzanowskiego w marcu, a prokuraturę zawiadomił na początku listopada jego pełnomocnik, Roman Giertych. W godzinach popołudniowych Chrzanowski poinformował, że rezygnuje z funkcji szefa Komisji Nadzoru Finansowego.

