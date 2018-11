Jakubiak o aferze KNF: Takie przestępstwa rodzą się w słabych głowach

– Takie przestępstwa rodzą się w słabych głowach, które widzą możliwości i nie mogą się oprzeć. To bez znaczenia czy ten człowiek jest z PiS-u, PO czy innej partii. To się dzieje w głowie – mówił polityk.

– Urzędnik państwowy, jakim był prezes KNF, odpowiada na takich samych zasadach, jak każdy inny obywatel. Oni powinni mieć jednak liczone wszystko razy dwa. Żyją za nasze i żyją po to, byśmy byli bezpieczni. To my im przecież płacimy – podkreślał Jakubiak. – Urzędnik państwowy powinien być traktowany surowiej niż każdy obywatel. Oni biorą mnóstwo pieniędzy. To są dziesiątki tysięcy złotych pensji – dodawał.

Marek Jakubiak pochwalił premiera za szybką reakcję. – Rządzący zawsze ponosi odpowiedzialność. Premier Mateusz Morawiecki zareagował dość szybko, więc tutaj gratuluję – zaznaczył.

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w zamian za ok. 40 mln zł. Miliarder nagrał Chrzanowskiego w marcu, a prokuraturę zawiadomił na początku listopada jego pełnomocnik, Roman Giertych. Po publikacji gazety Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała oświadczenie, informując, że uważa całą sprawę za szantaż ze strony Czarneckiego oraz próbę wywarcia wpływu na Komisję w momencie, w którym jego banki borykają się z poważnymi kłopotami, a ich wartość spada. Jednak kilka godzin po ujawnieniu tych informacji szef KNF podał się do dymisji, którą szybko przyjął premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj także:

Dworczyk: Premier nie spotka się z byłym szefem KNFCzytaj także:

Idea Bank Czarneckiego na liście ostrzeżeń publicznych KNFCzytaj także:

Giertych: Mój klient pierwszy raz w życiu spotkał się z tak bezczelną ofertą korupcyjną