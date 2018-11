Już 7 przypadków odry w Warszawie. Utworzono specjalne punkty szczepień

Żeby zapobiec epidemii, utworzono specjalne punkty darmowych szczepień, w których szczepionki otrzymają wszyscy, którzy mogli mieć kontakt z zarażonymi.

Na Mazowszu odra dotknęła już 34 osoby. Najwięcej zachorowań odnotowano w powiecie pruszkowskim - 23 przypadki, z czego większość (aż 16) to dzieci. Choroba dotyka głównie osoby nieszczepione albo te, których szczepienia z czasem straciły odpowiednie działanie.

– To są informacje dotyczące zgłoszonych przez lekarzy do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych podejrzeń i zachorowań na odrę w województwie mazowieckim do 9 listopada 2018 r. włącznie – wyjaśnia rzecznik Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w rozmowie z se.pl.