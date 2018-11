Kownacki chce zmienić repertuar filmów na pokładach PLL LOT. Pisze do premiera

Bartosz Kownacki już w poprzedniej kadencji Sejmu, jako polityk opozycji, domagał się, aby na pokładach samolotów należących do LOT-u była dostępna prawicowa prasa, a przede wszystkim "Nasz Dziennik".

Teraz polityk wrócił do tematu i w interpelacji skierowanej do premiera Mateusza Morawickiego, poruszył temat repertuaru filmów, jakie mają do dyspozycji pasażerowie LOT. Jak podkreślił brakuje tam "filmów o tematyce patriotycznej, jak i o wielkich i wybitnych Polakach".

Zaproponował, aby w ofercie linii lotniczych pojawiły się takie filmy jak: "Czas honoru", "Quo Vadis", "Karol – Papież, który pozostał człowiekiem", "Karol – człowiek, który został papieżem" czy "Popiełuszko – wolność jest w nas".