PO domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu

W piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, szef klubu PO Sławomir Neumann domaga się zwołania na piątek nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w celu wysłuchania informacji premiera Mateusza Morawieckiego o aferze KNF oraz powołania Komisji Śledczej w tej sprawie.

Czarnecki nagrał szefa KNF

Jak informowała wczoraj "Gazeta Wyborcza", jeden z najbogatszych Polaków, Leszek Czarnecki, właściciel Getin Noble Banku i Idea Banku, nagrał ofertę szefa KNF Marka Chrzanowskiego i zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Według ustaleń "GW" Chrzanowski miał proponować bankierowi usunięcie z KNF Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo.

Szef KNF miał również oferować złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka, co kosztowało bank ok. 1 mld zł, a także życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego – czytamy w "Wyborczej". W zamian miliarder miałby zatrudnić wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika i dać mu wynagrodzenie równe 1 proc. wartości banku, czyli ok. 40 mln zł.