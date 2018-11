Spotkanie przedstawicieli zawodów medycznych z ministrem Szumowskim

Niezależnie od negocjacji i porozumienia pomiędzy lekarzami rezydentami a ministrem Łukaszem Szumowskim, akcję protestacyjną w ubiegłym miesiącu ogłosili pracownicy laboratoriów diagnostycznych.

"Jesień w laboratorium. Mamy dość!" – pod takim hasłem protestują pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych, którzy dzisiaj rozmawiają z szefem resortu zdrowia. Protestujący domagają się poprawy warunków pracy, a przede wszystkim podwyżek.

Na początku roku, szerokim echem odbił się protest lekarzy rezydentów. Wówczas lekarze domagali się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. rocznie (do kwoty tej miano dojść do 2020 roku). Rząd w ramach porozumienia zgodził się na podniesienie wydatków do 6 proc. PKB w ciągu sześciu lat, a także zobowiązał się do wsparcia finansowego dla lekarzy specjalistów, którzy zdecydują się zostać na stałe w jednej placówce medycznej.