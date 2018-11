Prezydent wręczył nominacje profesorskie. Wśród uhonorowanych szef jego kancelarii

Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda pogratulował nowym profesorom oraz ich najbliższym. Jednocześnie zaapelował do naukowców, by na tym nie poprzestali. – Według niektórych, profesura to uhonorowanie kariery naukowej. Nie do końca się z tym zgadzam. Według mnie ukoronowaniem kariery jest Nobel – powiedział.

Prezydent poprosił też profesorów, by wychowywali kolejne pokolenia naukowców dla Polski. – Jak mówią: nauka nie zna granic, nauka nie ma ojczyzny, ale naukowcy ojczyznę mają – powiedział.