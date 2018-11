Lubnauer kontra TVP. "Była przekonana, że pytania o długi Nowoczesnej nie padną, a jednak padły"

Po zakończeniu prowadzonego przez Marka Pyzę programu, Lubnauer zapewniła, że już więcej nie będzie gościem "Kwadransu politycznego". Przyczyna? Padły pytania o długi Nowoczesnej. – Była przekonana, że pytania o długi Nowoczesnej nie padną, a jednak padły – mówi cytowany przez portal tvp.info Pyza.

– Pani poseł była bardzo zdenerwowana tym, że w rozmowie padły pytania o długi Nowoczesnej. Była przekonana, że te pytania nie padną, a jednak padły. Była przekonana z tego względu, że wczoraj próbowała wymusić na redakcji ominięcie tego tematu w rozmowie – opisuje dziennikarz. Marek Pyza tłumaczy, że zaszło nieporozumienie: – Wydawca nadinterpretowała moje słowa i rzeczywiście złożyła obietnicę pani Lubnauer, że ten temat zostanie pominięty.

Reakcja szefowej Nowoczesnej była natychmiastowa. Lubnauer stwierdziła, że nie dotrzymano umowy i dlatego już nigdy nie przyjmie zaproszenie do programu. "Umowa to umowa. Ma Pan prawo zadać każde pytanie, a ja mam prawo odmówić przyjścia" – napisała już po audycji Lubnauer do Marka Pyzy.